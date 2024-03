Drei „mangelhaft“ vom Rechnungshof Wie die Ampel die Energiewende verstolpert

Die Zeiten der Liberalisierung sind vorbei: Die Bundesregierung treibt im Energiebereich die Verstaatlichungen voran. Nach Russlands Angriff auf die Ukraine musste der Staat den größten deutschen Gasversorger Uniper und den größten Speicherbetreiber Gazprom Germania retten. Nun greift er nach dem Stromnetzbetreiber Tennet. Die Verhandlungen seien fast am Ziel, die Staatsbank KfW werde den Deal abwickeln, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Tennet ist wie Amprion einer der Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland und damit für Stromautobahnen zuständig. Konkret geht es um das Netz, das Eon einst an die Niederländer verkauft hat. Das Bundeswirtschaftsministerium erklärte, es gebe keinen neuen Stand.