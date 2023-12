Diversität U17-Nationalspieler im Fußball: Ihr seid Deutschland!

Die Biografien der jungen Weltmeister sind so vielfältig wie die Bevölkerung in Deutschland 2023. Die Klischees existieren vor allem in den Köpfen – hergeleitet von Hautfarbe und Namen, die vermeintlich Aufschluss geben. Dass von der U17-Startelf im Finale nur vier Spieler ohne Zuwanderungsgeschichte beteiligt waren, ist bestenfalls eine Randnotiz. Viele junge Menschen mit doppelter Nationalität scheinen jedenfalls keinen Unterschied mehr zu spüren. Einige aber werden es nach wie vor schwerer haben, müssen sich stärker gegen Vorurteile und Benachteiligung durchsetzen. Dafür spricht ein Blick in die Klassenzimmer Nordrhein-Westfalens: 38,2 Prozent der Schülerinnen und Schüler an den allgemeinbildenden und beruflichen Schulen hatten im Schuljahr 2019/20 eine Zuwanderungsgeschichte. Je nach Schulform unterschieden sich die Anteile allerdings stark: An Hauptschulen war die Quote mit 60,3 Prozent am höchsten, gefolgt von Realschulen (48,8 Prozent) sowie Grund- und Gesamtschulen (jeweils 44,4 Prozent). Das liegt oftmals an fehlender Förderung, nicht am Potenzialmangel.