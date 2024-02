Debatte um Grundgesetz-Änderung Warum das Wort „Rasse“ nicht in die Verfassung gehört

Die Ampelkoalition will den Begriff nun aber doch nicht aus dem Grundgesetz streichen. Neben der CDU/CSU sieht das auch der Zentralrat der Juden positiv. Denn mit „Rasse“ werde „an die Verfolgung und Ermordung von Millionen Menschen, in erster Linie Jüdinnen und Juden; an die Schrecken der Schoa“ erinnert, erklärte Präsident Josef Schuster.