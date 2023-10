Band kündigt Europa-Tournee 2024 an Darf man Tickets für Rammstein-Konzerte kaufen?

Rammstein geht wieder auf Tour. 2024 will die Band durch Europa reisen, wie die sechs Mitglieder nun bekannt geben. In diesem Sommer traten sie international schon in rund 20 Stadien auf. Selbst als schwerwiegende Vorwürfe gegen Frontmann Till Lindemann (60) bekannt wurden, ging es weiter. Business as usual, die Maschinerie Rammstein musste am Laufen gehalten werden. Alleine, um die teure Finanzierung der Tour wieder reinzuholen. Und es funktionierte: Trotz reger Ticketverkäufe unter Fans blieben die Stadien ausverkauft.