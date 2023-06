Vorwürfe gegen Till Lindemann Alle Augen auf die Rammsteinkonzerte in München – das reicht nicht

Diese „Row Zero“ soll es zumindest bei den vier Konzerten in München nicht mehr geben. Wie die „Süddeutsche Zeitung“ unter Verweis auf Rathaus-Kreise berichtet, reagiere der Veranstalter damit nicht nur auf die Vorwürfe, sondern auch auf einen Antrag, den drei Stadtratsfraktionen am Montagvormittag eingebracht hatten. Auch die Olympiapark GmbH bestätige, dass es "keine Row Zero" und "keine Backstage-Party" nach den Konzerten oder in der Pause im Stadion geben wird. So weit, so gut.