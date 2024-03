Islam in Deutschland Sieben Vorurteile gegen den Islam

Für viele Muslime in aller Welt ist der Fastenmonat Ramadan neben der Pilgerzeit die heiligste Zeit des Jahres. Er richtet sich nach dem Mondkalender und schwankt deshalb im Sonnenjahr. In diesem Jahr beginnt er am 10. März und endet am 9. April mit dem Ramadanfest, einem der höchsten Feiertage im Islam, in Deutschland auch bekannt als Zuckerfest. Das Fastengebot verlangt von den Gläubigen einiges an Disziplin ab, denn zwischen Sonnenaufgang und -untergang ist die Aufnahme von fester und flüssiger Nahrung sowie der Geschlechtsverkehr untersagt. Erst am Abend, wenn es dunkel ist, wird das Fasten gebrochen, oft mit einer Dattel, die den Magen öffnet. Vor dem Tagesanbruch und nach Sonnenuntergang kommen oft die Familie, Nachbarn und Freunde zusammen. Man kann den Ramadan deshalb auch als großes Familienfest bezeichnen, besonders den Abschluss, wenn sich alle noch einmal in großer Runde treffen. Dann gibt es Geschenke für die Kinder und Spenden für die Armen.