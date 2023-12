Szenarien für den Ukraine-Krieg Was passiert, wenn Putin gewinnt?

Analyse · Der Ukraine-Konflikt ist weltpolitisch in die zweite Reihe gerückt. Zu Unrecht. Denn Kremlchef Wladimir Putin rüstet zur Großoffensive. Er sieht eine neue Chance, den Krieg zu gewinnen. Und er zündelt bereits mit der russischen Minderheit in Lettland. Die Folgen lassen sich in zwei Szenarien durchspielen.

05.12.2023 , 18:54 Uhr

Ukrainische Soldaten feuern in der Nähe von Awdijikwa eine französische Panzerhaubitze vom Typ CAESAR auf russische Stellungen. Der Kampf um die strategisch wichtige eingeschlossen Ortschaft könnte die Kriegslage im Donbass verändern. Foto: dpa/Libkos