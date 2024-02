Putin-Interview von Tucker Carlson Russen-Propaganda für Rechtspopulisten

Darauf zielt Putin. Geschickt spielt der Kremlchef mit den Verschwörungstheorien der westlichen Rechtspopulisten. Er nennt Trump und dessen Vor-Vorgänger George W. Bush seriöse Verhandlungspartner. Und leugnet, dass die gewählten Regierungen in westlichen Ländern ihr Volk repräsentierten. Ganz im Sprachduktus von Trump, der französischen Rechtspopulistin Le Pen oder der AfD spricht er vom Sumpf der Hauptstadt und politischen Eliten, die nur ihre eigenen Interessen vertreten würden. Dass sie gewählt wurden, spielt keine Rolle. Es schwingt etwas von „wahrer Demokratie“ in diesem Interview mit, die sich am besten in Führerpersönlichkeiten zeigen würde. Der Trump-Fan Carlson liefert dazu willig die Stichworte, so dass sich Putins Erzählung nahtlos in die Narrative der Rechtspopulisten einfügt.