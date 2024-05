Russland und China Putin zu Gast beim großen Bruder

Was das für die Ukraine bedeutet, wurde gleich zu Beginn des zweitägigen Staatsbesuchs in Peking deutlich. Während ihrer Begegnung sprachen sich beide Staatschefs gegen eine weitere Eskalation des Krieges in der Ukraine aus und bekundeten ihr Interesse an einer „politischen Lösung“, wie aus einer Erklärung an die Presse hervorging. Präsident Xi sagte, China hoffe, dass Frieden und Stabilität in Europa bald wieder hergestellt seien. Sein Land wolle eine konstruktive Rolle dabei spielen. Putin hatte bereits kurz vor seiner Ankunft in einem Interview gegenüber staatlichen chinesichen Medien erklärt, der Kreml sei zu Verhandlungen bereit, doch müssten auch russische Interessen berücksichtigt werden. Russland sei aber immer zu Gesprächen bereit gewesen. Immerhin eine Rhetorik der Deeskalation, doch die Bekundungen sind bekannt, konkret gibt es keinen neuen Stand.