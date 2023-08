Stress am Arbeitsplatz Plötzlicher Anstieg bei psychischen Erkrankungen – das sind die Gründe

Der Unternehmensberater Michael Ullmann warnt davor, zu schnell von Stress im Arbeitsleben auf depressive Diagnosen zu schließen. Der Zusammenhang sei komplex. Einem hohen Grad an Ermüdung und Überlastung bei vielen Angestellten begegnet aber auch er in seinen Seminaren. Das habe mit der enorm verdichteten Arbeitswelt zu tun, die in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche Effizienzprogramme durchlaufen habe, und an technischen Entwicklungen. „Früher hat man mal was in die Hauspost gegeben, dann war das zwei Tage weg“, sagt Ullmann, „heute werden viele Mails zeitnah beantwortet, das erhöht natürlich den Druck.“ Der Heidelberger Stresscoach empfiehlt, darauf mit klarer Prioritätensetzung zu reagieren. Gerade da zeigten sich aber in der Praxis enorme Probleme. „Führungskräfte führen Zielgespräche mit ihren Mitarbeitern, aber daraus lassen sich keine Prioritäten für das Tagesgeschäft ableiten“, sagt Ullmann. Es fehle der Leuchtturm am Horizont, um den effizientesten Weg durch den Alltag zu finden. Es müsse also praxisnahe Ziele geben, damit Mitarbeiter ihre Aufgaben in wichtig und weniger wichtig unterteilen könnten. „Stattdessen erscheint immer alles wichtig“, sagt Ullmann, das führe natürlich zu Erschöpfungsgefühlen.