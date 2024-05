Ausfälle des argentinischen Präsidenten Milei Eklat in Madrid nützt der europäischen Rechten

Am Treffen in Madrid waren zahlreiche autoritär populistische Politiker beteiligt, darunter die Französin Marine Le Pen und die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Ungarns Regierungschef Viktor Orban rief in einer Botschaft zum Kampf gegen ein Europa auf, das „illegale Migration“ fördere und „unsere Kinder mit Gender-Propaganda“ vergifte. Die europäische Rechte mobilisiert unter maximalem Getöse und macht die Europawahl auch zur Abstimmung über politischen Stil. Wem Demokratie etwas wert ist, sollte am Wahltag seine Antwort finden.