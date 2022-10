Ausschreitungen im Iran : Es ist Zeit für feministische Außenpolitik

Meinung Düsseldorf/Teheran Seit dem Tod der Iranerin Jina Mahsa Amini wachsen die Proteste in dem Land. Das Regime antwortet mit gewaltsamer Unterdrückung. Doch während die USA zum zweiten Mal Sanktionen ankündigen, denkt man in den EU-Ländern lediglich darüber nach. Gerade Deutschland könnte deutlich mehr tun.

Es sei kaum zu ertragen, was derzeit im Iran passiert, twittert Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne). Seit dem Tod der Iranerin Jina Mahsa Amini wachsen die Proteste in dem Land. Vor drei Wochen wurde die 22-jährige Kurdin von der Sittenpolizei festgenommen, weil sie das islamische Kopftuch nicht den Regeln entsprechend getragen habe. Nach ihrer Festnahme starb Amini unter ungeklärten Umständen. Seitdem protestieren vor allem junge Menschen gegen das islamistische Regime und die systematische Unterdrückung der Frauen.

Der Mut der Demonstranten ist groß – genau wie die Gewaltbereitschaft der iranischen Sicherheitskräfte. Nach Angaben der in Oslo ansässigen Menschenrechtsorganisation „Iran Human Rights“ sind bereits mehr als 90 Menschen getötet worden, über tausend Demonstranten wurden inhaftiert. Währenddessen warnt Amnesty International vor weiteren Toten und Verletzten, wenn die internationale Gemeinschaft nicht „unverzüglich und in aller Entschlossenheit“ handelt.

Doch wo bleibt diese Entschlossenheit? Die außenpolitischen Möglichkeiten seien begrenzt, sagt Baerbock. Die Regierung könne die Stimme der Demonstranten verstärken, Öffentlichkeit schaffen, anklagen und sanktionieren. „Und das tun wir“, ergänzt sie. Gemeinsam mit Frankreich, Dänemark, Italien, Spanien und Tschechien arbeite Deutschland an neuen EU-Sanktionen gegenüber dem Iran. Nach Informationen des Spiegels sollen sich die Strafen gegen 16 Personen, Einrichtungen und Organisationen richten. Doch während die USA Anfang der Woche bereits zum wiederholten Mal Strafmaßnahmen ankündigen, ist mit einem Beschluss der EU-Außenminister erst am 17. Oktober zu rechnen. Von „unverzüglich“ kann hier also keine Rede sein.

Dabei hätte Deutschland mehr Druckmittel in der Hand. Zum einen ist das Land der größte Handelspartner Irans in Europa. Zum anderen beteiligt sich Deutschland an den Verhandlungen zur Neuauflage des Atomabkommens von 2015. Die EU hatte dem Iran noch Mitte August einen Entwurf vorgelegt. Demnach soll das Land seine Nuklearaktivitäten begrenzen und im Gegenzug von einer Lockerung der internationalen Sanktionen profitieren. Den besagten 16 Sanktionen, die auf EU-Ebene beschlossen werden, ständen also Hunderte von Lockerungen und damit eine Stärkung des Regimes entgegen. Wie passt das zusammen?