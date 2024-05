Nahostkrieg an der Uni Aus Opfern sollen Täter werden

Täglich begleiten uns Bilder und Berichte von Tod und Zerstörung aus dem Gazastreifen. Die Lage der palästinensischen Zivilbevölkerung ist katastrophal. Es ist wahr: Die Menschen dort leiden brutal unter den Angriffen der israelischen Armee gegen Stellungen der Hamas. Zu verblassen scheinen hingegen die aufwühlenden Aufnahmen vom erbarmungslosen Massaker, das die radikalislamische Terrororganisation vor sieben Monaten, am 7. Oktober vergangenen Jahres, bei ihrem Überfall auf Israel angerichtet hat – obwohl das Ausmaß an Grausamkeit die Grenzen des Vorstellbaren sprengte. Das Vergehen der Zeit aber haben die schlimmsten Feinde Israels bewusst ins Kalkül gezogen. Es ist wie so oft in diesen emotional aufgeheizten Tagen: Aus Opfern sollen Täter werden.