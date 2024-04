Proteste am Wochenende Die Letzte Generation in den letzten Zügen

„Ungehorsame Versammlungen“ in verschiedenen Städten haben sie geplant, diesen Samstag sollen unter anderem die Kö in Düsseldorf und die Frankfurter Allee in der Mainmetropole blockiert werden. Dass die Aktionen nun angekündigt werden, mag wenig ungehorsam klingen, ist aber wohl der Tatsache geschuldet, keinen Abbruch zu riskieren. Angemeldete Versammlungen (auch in Form von Blockaden) können nicht kurzerhand von Polizeikräften beendet werden, so viel scheinen die Klimakämpfer von den Bauernprotesten gelernt zu haben. Ihr Ziel, die Luxus-Meile der NRW-Landeshauptstadt, scheint weniger überlegt.