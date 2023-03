Protest gegen Justizreform Israel im Ausnahmezustand

Kurz nach dem Aufruf blieben die Flugzeuge am Ben-Gurion-Flughafen am Boden. Krankenpfleger, Anwälte, Lehrer traten in den Streik. Einkaufszentren schlossen. Bilder im Fernsehen zeigten Hunderttausende Demonstranten in Beerscheba, Tel Aviv und Jerusalem. Außerdem rief die Histadrut alle Staatsbediensteten auf, in den Streik zu treten, auch in diplomatischen Vertretungen Israels in aller Welt. Die Organisatoren der seit Wochen anhaltenden Demonstrationen kündigten an, die Proteste fortzusetzen: „Die Regierung hat Israel der Zerstörung nahe gebracht und sie droht immer noch, die Demokratie zu demontieren. Ein vorübergehendes Einfrieren reicht nicht aus und die nationalen Proteste werden sich weiter verschärfen, bis das Gesetz in der Knesset abgelehnt wird“, hieß es am Montagabend in einer Mitteilung.