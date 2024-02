Kritik an AfD-Einladung zur Berlinale Ausgrenzung nicht mit Ausgrenzung bekämpfen

Der in Teilen als gesichert rechtsextrem eingestuften, aber eben nicht verbotenen AfD stehen rechtmäßig also allerlei Annehmlichkeiten zu – unter anderem ein Berlinale-Besuch. Das kann man unpassend finden, kritisieren, dagegen protestieren. Ändern wird man es allerdings nicht. Insofern ist es überzogen, der Leitung des Filmfestivals mangelnde Abgrenzung nach rechts vorzuwerfen, so wie es rund 200 Filmschaffende in einem inzwischen nicht mehr öffentlichen offenen Brief getan haben. Die Berlinale steht für Vielfalt und Transparenz, hat selbst kürzlich zur Teilnahme an Demonstrationen aufgerufen. Ankreiden kann man dem Komitee dagegen die späte Reaktion auf den Vorfall. Auch, dass sie nicht proaktiv wurde.