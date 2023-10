Pro-palästinensische Proteste Der Preis des Rechtsstaats

Solidarität mit den jüdischen Opfern des mörderischen Angriffs der Hamas zu üben, das ist nach allen moralischen Maßstäben das Gebot der Stunde. Doch viele Menschen gehen in Deutschland auch auf die Straße, weil sie mit den Taten der palästinensischen Terrororganisation sympathisieren. Sie skandieren Parolen wie „Befreit Palästina“ oder „From the river to the sea – Palestine will be free“ (Vom Fluss Jordan bis zum Mittelmeer – Palästina wird frei sein), halten Mahnwachen ab und reißen bisweilen israelische Fahnen ab, die vor den Rathäusern als Zeichen der Solidarität flattern.