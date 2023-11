Pro-Palästina-Demonstrationen in NRW Die Gefahr des Protests unter falscher Flagge

All dies aber ist vorgekommen bei den als propalästinensisch angemeldeten Kundgebungen in Essen und Düsseldorf am Wochenende – in unterschiedlichen Ausprägungen. Während in Düsseldorf schon vor Beginn des Protestmarschs mit 17.000 Teilnehmenden entsprechende Plakate von der Polizei identifiziert und sichergestellt wurden, ist das in Essen erst später geschehen. Islamistische Banner wurden gezeigt, einem bekannten Islamisten eine Bühne vor 3000 Menschen geboten, Männer von Frauen und Kindern getrennt – ein Hinweis auf die strenge, islamistische Auslegung der Scharia. Es bleibt die Frage, ob das, was der Oberbürgermeister von Essen, Thomas Kufen, „schwer erträglich“ nennt, ertragen werden muss.