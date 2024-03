Prinzessin Kates Krebsdiagnose Eine Videobotschaft mit wichtiger Signalwirkung

Das wochenlange Rätselraten um Prinzessin Kate mündet in einer trauriger Gewissheit: Die dreifache Mutter und Ehefrau von Thronfolger Prinz Williams hat Krebs. Das teilt die 42-Jährige in einer zweiminütigen Videobotschaft mit, die sie am Freitagabend auf der Plattform X (vormals Twitter) veröffentlicht hat. Sichtlich angeschlagen, aber betont zuversichtlich wirkt Kate, die sich in aller Form für all die guten Wünsche und fürsorglichen Nachfragen aus dem Volk bedankt. Dass ihre etwas länger als angekündigte Abwesenheit nach einer Routine-Bauch-OP in eine irre Suche ausartete und allerlei Verschwörungserzähler auf den Plan rief – darüber verliert die Prinzessin selbstredend kein Wort.