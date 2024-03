Prinzessin Kates Krebsdiagnose Eine Videobotschaft mit wichtiger Signalwirkung

Zwar hat König Charles III. (75) seine Diagnose auf eher konservativem Wege per Palast-Verlautbarung öffentlich gemacht, trat aber selbst auch für ein kurzes Dankesvideo vor die Kamera. Krebsvorsorge ist ein Thema, um das niemand sich herumdrücken sollte – diese Nachricht bleibt hängen im Gedächtnis der Gesellschaft. Das ist die gute Seite der traurigen Nachrichten aus dem britischen Königshaus, die nur wenige Wochen auseinanderliegen. Der offensive Umgang mit ernsten Themen zeigt: Es gibt einen Paradigmenwechsel in einer Welt, die sonst auf jahrhundertealten Traditionen beruht. Das kann dem Gesundheitsbewusstsein vieler Menschen nur zugute kommen. Und aus den überzogenen Drang nach immer neuen royalen Sensationen vielleicht künftig in etwas mehr Empathie verwandeln. „Ihr seid nicht allein“, sagt Kate am Ende der Botschaft in Richtung all jener, die auch an Krebs leiden. Man dürfe den Glauben und die Hoffnung nicht verlieren.