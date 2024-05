Macron zu Besuch in Deutschland Warum Freundschaft auch unbequem sein muss

Drei Tage lang wird sich Macron in Deutschland aufhalten, so lange wie nie zuvor in seiner Amtszeit. Dass sich der französische Präsident so viel Zeit nimmt, wird in Berlin als große Geste gewertet. Nach den jüngsten Differenzen zwischen den beiden Ländern ist man um einen harmonischen Eindruck bemüht. Zur Wahrheit gehört: Macron ist für den deutschen Kanzler Olaf Scholz (SPD) kein einfacher Besuch, ja, es ist sogar wahrscheinlich eher ein unbequemer Freund. Zum einen hat es menschlich einige Zeit und ein paar gemeinsame Restaurantbesuche gebraucht, bevor sich die beiden Männer tatsächlich näherkamen. Sie unterscheiden sich in Auftritt, Politik-Verständnis und rhetorischem Talent. Bei Letzterem liegt Macron eindeutig vorne, er liebt im Gegensatz zu Scholz den großen Auftritt, die große Geste.