Schwarzes Schaf der Branche Postbank: So verprellt man seine Kunden

Die Zahlungsgewohnheiten verändern sich rasant: Viele machen Online-Bankung, haben auf ein Online-Konto umgestellt oder zahlen gleich über Anbieter wie Paypal. Selbst Bargeld, das die Deutschen so lieben, ist auf dem Rückzug. Was in Skandinavien schon lange Alltag ist, setzt sich langsam durch: Auch Kleinstbeträge beim Bäcker oder an der Parkuhr zahlen viele inzwischen per Karte. Daher ist es nur folgerichtig, dass Banken und Sparkassen sich anpassen und ihr teures Filialnetz ausdünnen. Doch angesichts der drastischen Kürzungen drängt sich der Verdacht auf, dass die Branche es übertreibt und viele Kunden im Regen stehen lässt.