Gewalt durch Polizei Ordnungshüter unter Generalverdacht

Anders als in anderen Ländern wie den USA, Großbritannien und Frankreich ist das Gesamtbild der deutschen Polizei in der Öffentlichkeit, gerade auch in einkommensschwächeren und sogar benachteiligten Gruppen positiv. Konkrete Hinweise auf willkürliche Polizeigewalt bei Demonstrationen, in Stadien oder in Problemvierteln sind vergleichsweise selten. Sie kommen aber vor, und das sollte zu denken geben.