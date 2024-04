Polarisierungen in Deutschland Die Macht der üblen Nachrede

Eine Lieblingsgegnerin der demokratischen Rechten ist die erste Präsidentin der Technischen Universität (TU) Berlin, Geraldine Rauch. Mit Nasenpiercing und vielen grünen Veränderungsideen ist die Mathematikerin in ihr Amt gestartet. Sie wünscht eine entschiedenere Hinwendung der Natur- und Ingenieurwissenschaften zu nachhaltigen Technologien und spricht sich schon mal für höhere Steuern aus, um diese Transformation zu finanzieren. Da kann man anderer Meinung sein, aber die Professorin Rauch damit zur Spitze der intoleranten Woke-Bewegung an deutschen Universitäten machen, wie das etwa der CDU-Bundestagsabgeordnete Christoph Ploß aus Hamburg tut, geht gleich mehrere Schritte zu weit. Auch hier mag man Rauchs Einseitigkeit kritisieren. Aber ihre Zukunftsvorstellungen, die sie in einem Brief an ihren Sohn zu dessen Abitur ausbreitete und dafür gescholten wurde, entsprechen den Zielen der Grünen, einer demokratischen Partei. Daraus lässt sich weder Intoleranz noch die Unterdrückung anderer Vorstellungen ableiten. Rauch wurde übrigens von den Universitätsgremien korrekt als Präsidentin gewählt.