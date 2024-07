Immer mehr Pflegebedürftige Warum Pflege kaum noch zu bezahlen ist

Schon jetzt ist die Lage angespannt: Rund vier Millionen Menschen in Deutschland sind pflegebedürftig. Die meisten von ihnen werden zu Hause betreut – meist von aufopferungsvollen Angehörigen, die häufig schon am Limit sind. Zugleich wird es immer schwerer, einen ambulanten Pflegedienst oder gar einen Platz im Pflegeheim zu finden. Die Kosten steigen, der Druck auf die Pflegekassen wächst auch. Und das ist alles erst der Anfang: In 20 Jahren werden viele Babyboomer zum Pflegefall, doch es gibt dann keine Kräfte, kein Geld und leider auch keinen Plan, um alle gut versorgen zu können.