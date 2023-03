Personalprobleme bei der Bundeswehr Der Wert der Wehrhaftigkeit

Angst ist ein unangreifbares Motiv. Auch wenn sie in vielen Berufen – nicht nur der Armee – dazugehört. Gerade in einer Gesellschaft, in der eine ganze Generation seit dem Kalten Krieg mehr oder minder pazifistisch herangewachsen ist. Schreckliche Kriege, ob in Afghanistan, Irak oder in der Subsahara, gab und gibt es immer. Bloß waren sie für die meisten weit weg. Spätestens seit dem Krieg in der Ukraine, eigentlich schon seit der Annexion der Krim 2014, sollte sich das geändert haben. Die Bundesrepublik lebt vom Wert ihrer Wehrhaftigkeit. Sie ist der Garant der Freiheit in einer Demokratie. Das gilt es genauso ins Bewusstsein zu rufen wie eine Würdigung – nicht Verehrung – des Militärberufes. Die Truppe darf nicht weiter schrumpfen, sie muss als Arbeitgeber attraktiver werden. Nicht nur aus sich selbst heraus, auch durch einen Mentalitätswandel. Für den im Zweifel auch die Einführung der Wehrpflicht diskutiert werden muss.