OVG-Urteil zum Partylärm im Belgischen Viertel Dieser Rüffel für Köln geht in Ordnung

Es wird also spannend sein, wie die Kölner Stadtverwaltung das Problem löst. Ein Zaun um das Belgische Viertel kann es wohl kaum sein, wie es jetzt einige vorschlagen. Auch hohe Präsenz der städtischen Ordnungshüter würde die Partygänger eher in andere Viertel vertreiben, wo dann die gleichen Probleme aufträten. Aufklärung könnte helfen, Appelle an die Rücksicht – mit der Androhung von Konsequenzen bei Nichtbeachten. Auch an eine Auflösung allzu lauter Partys nach 22 Uhr ist zu denken. Damit käme man dem Ruhebedürfnis der Anwohnerinnen und Anwohner nahe. Denn ein bisschen müssen auch sie akzeptieren, dass es mitten in der Stadt nie ganz ruhig sein kann wie auf dem Lande. Und sie können auch erst einmal aufatmen. Denn nach dem heißen Sommer dürfte der kommende Winter die Menschen eher wieder in die Kneipen und Restaurants treiben.