Pamela Anderson zeigt sich ohne Make-up Warum feiern wir Frauen, wenn sie ungeschminkt sind?

Der Welt seine Makel so unverdeckt zu präsentieren, kostet deshalb für viele Frauen immer noch Mut. Auch wenn sie sich der Öffentlichkeit nicht auf einem roten Teppich in Paris, sondern nur an der Kasse in Supermarkt zeigen. Man wird anders angeschaut oder noch schlimmer: Gar nicht mehr angeschaut. Kein Lächeln einer fremden Person, das wie ein subtiles Kompliment wirkt, wie ein „Hey, du siehst toll aus“, und einen ein klein wenig beschwingter laufen lässt. In dem Sinne ist der Auftritt der Schauspielerin tatsächlich ein super Statement. Wenn Pamela Anderson ungeschminkt vor Fotografen treten kann, dann kann ich auch ungeschminkt Brötchen holen gehen – oder nicht?