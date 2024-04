„Palästina-Kongress“ In Berlin droht ein Wochenende des Israel-Hasses

Dazu hat sich einige Prominenz angesagt. Der palästinensische Autor Salman Abu Sittar (86) wird der Hauptredner sein. Er hätte bei dem Massaker an den knapp 1200 Juden in Israel am 7. Oktober des vergangenen Jahres am liebsten mitgemacht, wäre er jünger gewesen. So hat er vor Kurzem getönt. Mit dabei sind auch der frühere griechische Finanzminister, Ökonom und Autor Yanis Varoufakis und die ehemalige spanische Gleichstellungsministerin Irene Montero. Der Grieche gehörte einige Monate der linkspopulistischen Regierung von Alexis Tsipras an und engagiert sich jetzt in der Boykottbewegung gegen Israel. Er spricht wie seine spanische Kollegin von Völkermord in Gaza und verbreitet Verschwörungstheorien über das Pogrom an Männern, Frauen und Kindern in Israel, das angeblich Sicherheitskräfte des jüdischen Staates absichtlich zugelassen und befördert hätten. Montero führt die Liste der spanischen Linkspartei Podemos im europäischen Wahlkampf an. Auch sie wirft Israel Völkermord vor und fordert von ihrem einstigen Chef, dem spanischen Ministerpräsidenten und Sozialisten Pedro Sanchez, den sofortigen Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu Israel.