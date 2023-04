Debatte um Tanzverbot und Co. Sollte Karfreitag stiller Feiertag bleiben?

Dennoch gibt es Argumente gegen gesetzlich verordnete Stille. Kara steht für Trauer. Kein Wunder, dass der Karfreitag, an dem Christen des brutalen Justiz-Mords an Jesus Christus gedenken, so benannt ist. Denn dieser Mensch, der nach christlichem Glauben den anderen Menschen den Weg zu Gott geebnet hat und sie nach dem Tod von ihren eigenen Taten erlösen wird, musste dafür durch die Hölle gehen. Sterben nach einem qualvollen Tod am Kreuz. Viele Gläubige halten deshalb am Karfreitag inne, sie drehen das Radio leiser als sonst und nehmen sich zurück. Verzichten freiwillig – zum Beispiel auf Fleisch am Küchentisch. Gedenken damit jemandem, der für ihren Glauben ein großes Opfer gebracht hat. Sich zu besinnen und für ihn innezuhalten – das will den Christen auch keiner aberkennen. In Deutschland gilt schließlich die Religionsfreiheit. Und was auf den Teller kommt oder in den eigenen vier Wänden passiert, entscheidet jeder selbst.