Orbán in Kiew Tückischer Vorschlag aus Ungarn

Orbán stellt immer wieder Forderungen für die ungarische Minderheit in der Ukraine, tritt als Kämpfer für „sein Volk“ auch jenseits der Staatsgrenzen auf und gilt als Freund Putins. Im Oktober 2023 fuhr Orbán zu einem Gipfeltreffen in Peking und traf dort entgegen der Sanktionsstrategie der EU Kreml-Chef Wladimir Putin. Ungarn hat bisher nichts unternommen, um aus der Gas-Abhängigkeit von Russland loszukommen. All das hat ihn innerhalb der EU isoliert, innenpolitisch verliert er an Zustimmung, in der EU geben in der neuen Rechten die Italienerin Meloni und die Französin Le Pen den Ton an.