Kanzler Scholz in Brasilien Irritationen durch einen Freund

Klar ist, dass die sogenannten Brics-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika), die größeren Schwellenländer, durchaus engere Kontakte pflegen. Seit Putin die Front in der Ukraine wieder stabilisiert hat, wird er auch als wichtiger Partner wieder akzeptiert. Seine militärische Schwächephase hat er überwunden. Der Auftritt Lulas bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit Scholz am Montag dürfte in Moskau mit Wohlwollen registriert worden sein. Bei den Verbündeten Deutschlands dürfte sie eher zu Irritationen geführt haben. In der Ampel-Koalition kritisierte insbesondere FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai den Vorstoß Lulas. „Friedensgespräche können nicht ohne die Ukraine geführt werden und schon gar nicht über die Köpfe und Interessen der Ukrainer hinweg“, sagte der FDP-Politiker unserer Redaktion. „Die Initiative von Brasiliens Präsident Lula ist daher höchst fragwürdig, zumal Lulas Positionen zum Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine stark irritieren – wie er zuletzt bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Bundeskanzler in Brasilia ein weiteres Mal unter Beweis gestellt hat“, sagte der Liberale. „Auch China hat bis zum heutigen Tag den völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieg nicht verurteilt. Beide Länder, Brasilien und China, verfügen entsprechend über wenig Glaubwürdigkeit in diesem Konflikt“, sagte Djir-Sarai.