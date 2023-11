Vorschlag zu Steuerreform Erbschaftsteuer 50 Prozent – geht’s noch?

Gleichwohl wäre eine Erbschaftsteuer von 50 Prozent fatal, selbst wenn der Ökonom großzügige Freibeträge für die Erben von Wohnungen und Häusern vorschlägt. Denn er unterschlägt, dass gerade für Unternehmer und hart arbeitende Facharbeiter und Angestellte das Vererbungsmotiv eine starke Triebfeder ist. Man möchte eben der nächsten Generation etwas weitergeben – die einen über Bildung, die anderen über Startkapital und Hilfe für die Familie. Fiele dieser Anreiz weg, würden die meisten das, was sie verdienen und erwirtschaften, in ihrer Lebenszeit verbrauchen. Der Kapitalstock einer Wirtschaft würde nicht mehr wachsen, auch viele Innovationen, die mit neuen Investitionen verbunden sind, würden entfallen. Man kann sogar so weit gehen, dass ein großer Teil der Volkswirtschaft sozialisiert würde. Immerhin werden jährlich 300 bis 400 Milliarden Euro vererbt. Bei einer konsequenten Besteuerung der Erbschaften würde die Marktwirtschaft langsam in eine Staatswirtschaft verwandelt. Für einen liberalen Ökonomen wie Grossmann müsste das eine Horrorvorstellung sein.