OECD-Migrationsbericht So viele Zuwanderer gab es noch nie

Die Industrieländer sind in wachsendem Maß Ziel internationaler Migrationsströme. Rund sechs Millionen Menschen aus aller Welt wanderten im vergangenen Jahr in die 38 Staaten der Industrieländerorganisation OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung). Das ist ein neuer Rekord, wie es im aktuellen Bericht der Organisation heißt. Nach den Zahlen der OECD kamen die meisten Personen im Rahmen des Familiennachzugs nach Europa und die angelsächsischen Länder in Übersee. Insgesamt waren es 2,2 Millionen. Über den legalen Weg der Arbeitsmigration gelangten 1,2 Millionen Menschen in die am höchsten entwickelten Länder. Knapp 600.000 Personen beantragen Asyl in den OECD-Ländern. In diesen Zahlen sind die Geflüchteten aus der Ukraine nicht enthalten. Es ist also viel in Bewegung zwischen den Ländern des globalen Südens und den reicheren des Nordens. Und die Dynamik könnte noch zulegen.