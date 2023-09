NS-Gedenkstätte Obersalzberg Die heimliche Hauptstadt des Führers

Blick auf den Eingangsbereich des Erweiterungsbaus der Dokumentation Obersalzberg, an dem sechs Jahre lang gebaut wurde. Am 27. September und damit eineinhalb Wochen vor der Landtagswahl in Bayern wird der Neubau mit der neu gestalteten Dauerausstellung am ehemaligen zweiten Regierungssitz Hitlers eröffnet.

Foto: dpa/Kilian Pfeiffer