Nach der Wahl im Mai 2022 sind 195 Abgeordnete in den Landtag eingezogen. 128 davon holten in ihren Wahlkreisen ein Direktmandat, 67 der Mandatsträger zogen über die Landesliste ein. Welche Abgeordneten die Menschen in NRW politisch vertreten und wie divers die Mandatsträger in der Legislaturperiode 2022 - 2027 sind. Ein statistischer Überblick. Den Text „So divers ist der neue Landtag“ passend zu den Grafiken finden Sie hier.