Delegiertentreffen in Marl Der NRW-Parteitag der AfD wird zur Machtprobe

Grund ist ein Antrag im Namen Lucassens, der harmlos klingt, aber nichts weniger als eine heikle Grundsatzfrage klären will: den Umgang mit der Jungen Alternative (JA). Der Jugendverband wird der Mutterpartei zunehmend zum Problem, seit er offiziell im Dezember vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft worden ist. In NRW gilt die JA immerhin als Verdachtsfall, sie liefert den Behörden also ausreichend Gründe, mit geheimdienstlichen Mitteln beobachtet zu werden. „Solidarität mit der Jungen Alternative (JA) in NRW“, fordert Lucassen in seinem gleichnamigen Antrag, der den Landesparteitag am Samstag in Marl beschäftigen wird. Ein Aufruf im Namen des Parteitages solle verbreitet werden, eine Unterstützungserklärung für die JA, die ein Gewinn sei und keine Kopie der Mutterpartei sein müsse, so Lucassen, der immer schon enge Verbindungen zur Parteijugend pflegte. Die Antragsteller, insgesamt 36 Unterzeichner, könnten nicht erkennen, dass die „Jugendorganisation die freiheitlich demokratische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland beeinträchtigen oder gar beseitigen will.“ Die Reaktionen auf den Antrag werden in der Partei mit Spannung erwartet. Teils sicher auch mit Anspannung.