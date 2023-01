Chinas gescheiterte Corona-Strategie Was die deutschen No-Covid-Befürworter heute sagen

Analyse | Peking/Düsseldorf · Wie ein Tsunami verbreitet sich offenbar das Coronavirus in China. Die dort bislang praktizierte Null-Covid-Politik gilt als gescheitert. Auch in Deutschland hatte No-Covid einige Befürworter. Selbst der Chefvirologe Drosten sympathisierte mit dieser Idee. Lagen diese Experten also falsch? Was die Wissenschaftler heute sagen.

02.01.2023, 09:00 Uhr

Nach dem Ende der umstrittenen Null-Covid-Politik Chinas. Patienten ruhen in Pflegebetten in der Lobby des Volkskrankenhaus in der Millionenstadt Chonqing. Foto: AFP/NOEL CELIS