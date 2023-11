Niederlande und Israel Ende einer Liebesbeziehung

Laut Eddo Verdoner, dem nationalen Koordinator für Antisemitismus, steigt die Zahl der antisemtische Vorfälle oft häufiger, wenn die Gewalt in Israel und den palästinensischen Gebieten eskaliert. Aber jetzt ist es „schneller und intensiver“ als je zuvor, sagt er. Nicht umsonst wird der Nahostkonflikt in den Niederlanden manchmal als die "am meisten innenpolitisch diskutierte Auslandsfrage“ bezeichnet – Gleichgültigkeit hin oder her.