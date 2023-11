Niederlande und Israel Ende einer Liebesbeziehung

Der niederländische Historiker Peter Malcontent sieht eine Erklärung für die besondere Beziehung darin, dass es für jede wichtige politische Strömung in der niederländischen Nachkriegspolitik in Israel etwas zu gewinnen gab. Für die Sozialdemokraten waren es die Kibbuzim, ein klar sozialistisches Projekt. Die Liberalen sahen in Israel die demokratische Bastion im Nahen Osten. Und für die konfessionellen Parteien war die Existenz Israels die Erfüllung einer biblischen Hoffnung.