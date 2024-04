Neuregelung von Abtreibungen Eine planlose Reform der Ampel

Nach dem Abschlussbericht der Sachverständigen gibt es nun zurecht die Erwartung, dass die Ampel politische Schlüsse daraus zieht und noch in dieser Wahlperiode Reformen anstößt. Warum hätte sie sonst eine Kommission einsetzen müssen, wenn deren Empfehlungen am Ende ohne Folgen bleiben? Doch nichts deutet darauf hin, dass die Ampel einen Plan hat, wie sie mit dem Expertenbericht umgehen will, geschweige denn, wie eine Gesetzesreform aussehen könnte. Hinzu kommt: Das Timing ist denkbar schlecht. In weniger als zwei Monaten steht die Europawahl an, im Herbst folgen drei Landtagswahlen in Ostdeutschland, dann steht das Jahr der Bundestagswahl bereits bevor. Wenn man es genau nimmt, kommt die Ampel bis zum Ende dieser Legislaturperiode nicht mehr aus dem Wahlkampf heraus. Die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten spitzen sich gefährlich zu, die weltweiten Krisen nehmen zu – und damit auch die Unsicherheit in der Bevölkerung. In dieser volatilen Lage braucht es keine weitere Debatte, die das Potenzial hat, die Gesellschaft zu spalten, und die Regierungskoalition in einen neuen Streit zu stürzen.