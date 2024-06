Verfassungsschutzbericht 2023 Den Teufelskreis durchbrechen

All diese Tendenzen können das Zusammenleben in einer offenen, vielfältigen Gesellschaft zusätzlich gefährden. Die Bedrohungslage darf nicht zu einem Teufelskreis werden, der weiterer Radikalisierung und dem Erstarken der Extremen Vorschub leistet. Insofern hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) recht, wenn sie sagt, die Demokratie müsse „aktiv“ verteidigt werden. Das ist eine Aufgabe, die alle Bürgerinnen und Bürger betrifft. So gesehen macht es Mut, dass nach Bekanntwerden von üblen Deportationsfantasien, die beim Potsdamer Treffen von Rechtsextremen diskutiert wurden, Hundertausende Menschen auf die Straße gingen, um für den Schutz der Demokratie zu demonstrieren. Diese Kräfte gibt es eben auch in unserer Gesellschaft, und sie sind stark. So gesehen ist es auch ein gutes Zeichen, dass die Fußball-EM in Deutschland in vollen Stadien ausgetragen wird. Das zeigt, dass Großereignisse und internationale Begegnungen in einer freien Gesellschaft ihren Platz haben.