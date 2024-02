Antisemitische Vorfälle Judenhass im Kulturbetrieb

Ein trauriger Höhepunkt war die brutale Attacke auf einen jüdischen Studenten von Kommilitonen der Freien Universität Berlin vor einigen Tagen. Kurz danach wurde eine israelische Richterin bei einer Diskussion in der Humboldt-Universität hysterisch niedergebrüllt. Die Lesung eines Werks der verstorbenen deutsch-jüdischen Philosophin Hannah Arendt im Museum Hamburger Bahnhof musste abgebrochen werden, weil Pro-Hamas-Aktivisten die Veranstaltung massiv mit israelfeindlichen Parolen störten. Dass die vortragende Künstlerin, die Kubanerin Tania Bruguera, im Nachhinein die Proteste billigte, ändert nichts an deren antisemitischen Charakter. So wurde die Leiterin des jüdischen Museums in Frankfurt, Miriam Wenzel, die gleichfalls an der Lesung mitwirkte, als „Rassistin“ beschimpft. Die Beleidigung erwähnte Bruguera mit keinem Wort.