Bevölkerungsprognose bis 2100 Jedes zweite Baby wird aus Afrika kommen

In den Ländern des globalen Südens, der früheren Dritten Welt, wächst dagegen die Bevölkerung noch immer. Und es scheint, dass nur Hunger, Krankheiten oder die Klimaerwärmung diese Zunahme stoppen könnten. Doch das ist falsch. Nach einer aktuellen Studie der School of Medicine an der Universität von Washington in Seattle bekommen auch die Frauen in Asien, Lateinamerika und Afrika in Zukunft deutlich weniger Kinder. Die amerikanischen Forscher haben dabei nichts Neues entdeckt. Die sinkende Fruchtbarkeit ist ein globaler Trend seit 1950. Erblickten damals fünf Kinder pro gebärfähiger Frau das Licht der Welt, sind es 2021 noch 2,2. Diese Zahl wird bis 2050 auf 1,8, bis 2100 sogar nur auf 1,6 sinken. Und jeder Bevölkerungswissenschaftler weiß: Nur wenn auf Dauer 2,1 Säuglinge pro Frau geboren werden, bleibt die Zahl der Menschen konstant. Das heißt, in den kommenden Jahren werden die Fruchtbarkeitsraten nicht ausreichen, die Weltbevölkerung stabil zu halten. Die Zahl der Menschen wird wieder zurückgehen.