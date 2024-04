Weltenergie-Kongress Ein völlig unerwartetes Klima-Szenario

Was heißt das für die Zukunft? Trotz aller internationaler Spannungen und nationaler Alleingänge erwartet Hans-Wilhelm Schiffer, führendes Mitglied im Weltenergierat und Berater mehrerer Konzerne in internationalen Energiefragen, in nur wenigen Jahrzehnten ein völlig neues Bild der globalen Energieversorgung. „Es vollzieht sich ein Wandel von einem durch fossile Energien geprägten Zeitalter zu einer Welt, in der die erneuerbaren Energien dominieren.“ Das mag wie ein allseits bekanntes Regierungsprogramm klingen. Doch in Wahrheit steckt hinter der Aussage selbst unter ungünstigen Bedingungen eine Revolution.