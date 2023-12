Streit um teure Bundesbauten Geht das nicht alles auch etwas billiger?

Klar, dass in einer Haushaltskrise solche Planungen wieder auf dem Prüfstand stehen. Scholz hat schon frühzeitig abgewunken. „Wir haben Entscheidungen getroffen schon in der letzten Legislaturperiode und die entsprechenden Abarbeitungsschritte sind im Gange, wie man ja sehen kann, wenn man sich umguckt“, sagte der Kanzler schon im März, als erste Kritik an dem neuen repräsentativen Bau aufkamen. Seither hüllt er sich in Schweigen, aber auf das Vorhaben verzichten will er keinesfalls. Als Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) die Planungen infrage stellte, soll er getobt haben. Immerhin hat der Chef-Liberale auf seinen Erweiterungsbau in Höhe von 600 bis 800 Millionen Euro verzichtet.