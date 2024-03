Kolumne Wissensdrang Die neue politische Ordnung: Frauen links, Männer rechts?

Eine Meldung der „Financial Times“ schreckte vor einigen Wochen die Medien auf: Bei jungen Wählern zeigt sich seit 2017, als die „Me Too“-Bewegung Fahrt aufnahm, weltweit erstmals ein deutlicher Geschlechterunterschied in der politischen Orientierung. Junge Frauen tendieren eher nach links, junge Männer nach rechts. In Deutschland gilt nicht der weibliche Linksdrall als erklärungsbedürftig, sondern der männliche Rechtsdrall. Man erkennt darin fortschreitenden moralischen Verfall, den man sich nur mit der Angst vor dem Statusverlust erklären kann. Ein deutscher Demokratieforscher erinnert sorgenvoll an Yoda: „Angst ist der Weg zur dunklen Seite.“