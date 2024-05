Russischer Angriff auf Charkiw Putins neue gefährliche Front

Es ist richtig, dass die Verteidigung und die Unterstützung der Ukraine vom Sparkurs des deutschen Finanzministers ausgenommen werden. Doch das allein reicht nicht. Die Stabilisierung der nunmehr drei Fronten in der östlichen Ukraine muss oberste Priorität für den Westen bedeuten. So sehr Besonnenheit und kühles Urteil jetzt gefragt sind, die Regierungen in Deutschland und ihren Partnerländern in Europa müssen sich der Gefahr noch stärker bewusst werden, die von einem Durchbruch Putins drohen kann. Hier herrscht noch immer zu sehr die Hoffnung vor, dass es doch nicht so schlimm kommt. Leider ist das trügerisch. Denn ein Sieg Putins über die Ukraine wäre das Ende eines unabhängigen und letztlich auch freien Europas.