Steigende Flüchtlingszahlen Deutschland muss den Alleingang wagen

Gleich zu Beginn seiner Amtszeit traf der neue Regierungspräsident Andreas Bothe in Münster alle Bürgermeister und Bürgermeisterinnen seines Bezirks zu einer eher zwanglosen Begegnung. Er wollte wissen, was den Amtsträgern am meisten unter den Nägeln brennt. Es gab nur ein Thema: die steigende Zuwanderung und Fluchtbewegung. Tatsächlich führen die Gemeinden und die Länder fast einhellig Klage, dass sie die seit Jahresbeginn stark wachsende Zahl von Geflüchteten nicht mehr unterbringen können. Und es sind jetzt nicht mehr die Frauen und Kinder aus der Ukraine, sondern vor allem die jungen Männer aus den Ländern des Nahen und Mittleren Ostens.