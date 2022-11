„Goldener Zaunpfahl“ Geschlechterklischees gehören nicht ins Kinderzimmer

Die Auswahl an Produkten ist groß, für nahezu jeden Wunsch und jedes Bedürfnis gibt es heutzutage einen Artikel – oftmals sogar in zwei Versionen: pink und blau. Zum Beispiel die vegane Nudelsuppe in rosaroter Verpackung für „Glamour Queens“ und die Hühnersuppe im blauen Beutel für muskulöse Fußballspieler. Doch die farbliche Trennung ist nur ein Aspekt des absurden Gendermarketings, auf das die Initiative Klische*esc aufmerksam machen will. Mit der Verleihung des Negativpreises „Goldener Zaunpfahl“ prangert der gemeinnützige Bonner Verein Geschlechterklischees in der Werbung und bei Produkten an. Denn die Auswirkungen dieser Rollenvorgaben sind weitreichend.